Galatasaray'ın transfer gündemindeki Akanji'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Manuel Akanji Serie A deviyle anlaştı.

Manchester City'nin gözden çıkardığı Manuel Akanji, İtalya'nın yolunu tuttu.

INTER SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALADI

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Inter, 30 yaşındaki İsveçli stoperin transferinde mutlu sona ulaştı.

Milano ekibi, yıldız futbolcuyu 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı.

AKANJI GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Akanji uzun süredir savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın da transfer gündeminde anılmıştı. Sarı Kırmızılılar, Wilfried Singo'yu kadrosuna katarak bu bölgedeki eksiliğini gidermişti.

