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  • İspanyol yıldız geliyor. Galatasaray'ın yeni transferini Karagümrük kalecisi Viviano açıkladı

İspanyol yıldız geliyor. Galatasaray'ın yeni transferini Karagümrük kalecisi Viviano açıkladı

Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, İtalyan basınına verdiği röportajda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 13:22
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Galatasaray'ın yeni transferini Karagümrük kalecisi Viviano açıkladı. İspanyol yıldız geliyor

İspanyol yıldız geliyor. Galatasaray'ın yeni transferini Karagümrük kalecisi Viviano açıkladı
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Viviano, Lazio'da forma giyen Luis Alberto'nun, sarı-kırmızılılara yakın olduğunu ileri sürdü.

Viviano, "Luis Alberto'nun Fiorentina'ya gitmesi için çok dua ettim ve bunu çok istedim ama Galatasaray'a transferi daha yakın gibi gözüküyor" dedi.

LUİS ALBERTO KİMDİR?

28 Eylül 1992 doğumlu Luis Alberto, ülkesi İspanya'nın Sevilla kulübünde futbola başladı. 
Sevilla'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen orta saha oyuncusu, 2011'de A takıma yükseldi. 

Barcelona B'ye kiralanan İspanyol, 2013'te Premier Lig devi Liverpool'a 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı.

Futbolcu, 2016 yılında Lazio'ya 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Lazio ile 236 maça çıkan Alberto, 44 gol, 62 asist yaptı.

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