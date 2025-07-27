Galatasaray'ın yeteneği 1. Lig'e gitti

Kaynak: DHA
Galatasaray'ın yeteneği 1. Lig'e gitti

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Berat Luş, 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'a transfer oldu.

1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Berat Luş'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

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