Galatasaray'ın yıldızından 'Kötü oynadık' itirafı

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Galatasaray'ın yıldızından 'Kötü oynadık' itirafı
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Antalyaspor maçı sonrası tarihi bir itirafta bulunudu.

Victor Nelsson, galibiyetin önemli olduğuna dikkat çekerken, "Üç puan çok önemliydi. Topu kullandığımız zamanlarda fazla hata yaptık, bunları düzeltmeliyiz" dedi.

Victor Nelsson, ayrıca "Kötü oynadığımız halde kazandık. Bu da şampiyonluk için güçlü bir takım olduğumuzu kanıtlıyor. Önemli olan 3 puan" ifadelerini kullandı.

Performansıyla ilgili de konuşan Nelsson, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kazanmak en güzeli. Ben sahada yüzde 110 veriyorum" diye konuştu.

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