Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış: Osimhen'den sonra Lemina

Kaynak: AA
Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış: Osimhen'den sonra Lemina

Osimhen’in çizi reklamında oynamasının ardından Mario Lemina da AHL Pay için kameralar karşısına geçti.

Galatasaray’ın yıldız oyuncuları futbol piyasasında olduğu gibi reklam pazarında da gözde oldu. Ülker Çizi reklamında Victor Osimhen’İn yer almasının ardından elektronik para kuruluşu AHL Pay'in marka yüzü, Mario Lemina oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AHL Pay'in, Lemina'nın rol aldığı yeni reklam filmi izleyiciyle buluştu. Çekimleri, Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen reklam filminde, Lemina'ya, takım arkadaşları Ahmed Kutucu ve Metehan Baltacı eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin, Lemina'nın markanın reklam yüzü olması dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Lemina'yı AHL Pay'e benzetiyorum, Lemina da AHL Pay gibi güven veren, güçlü bir altyapısı olan, samimi ve başarılı bir isim. Taraftarların Lemina'yı çok sevdiği gibi AHL Pay'i de sevdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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