Galatasaraylı Batshuayi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme

2 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'dan gelen teklifi kabul eden Michy Batshuayi düzenlenen törenle 3 yıllık imzayı attı. Yeni sezon formasıyla objektiflere poz veren Belçikalı golcün 44 numaralı formayı giyecek.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Michy Batshuayi'nin, Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirtirken, "Sıklıkla şampiyon olan bir kulüp" ifadesi dikkat çekti.

Sıcak karşılama için teşekkürlerini sunan Belçikalı yıldız, "Galatasaray zaten birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah’ında yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum. Futbolun güzelliği burada. Bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. Bu durumdaki en önemli şey benim memnun olmam. Bu durumdan ailemde çok memnun. Galatasaray’ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışıp iyi sonuçlar almaya devam edeceğim" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi vurgusu yapan Batshuayi, "Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Mertens, Zaha ve Ziyech gibi isimleri tanıyorum. Diğerleri ile de tanışacağım" yorumunu yaptı.