Galatasaraylı Batshuayi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaraylı Batshuayi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Fenerbahçe'den ayrılıp Galatasaray'a 3 yıllık imza atan Michy Batshuayi, çarpıcı açıklamalar yaptı.

2 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'dan gelen teklifi kabul eden Michy Batshuayi düzenlenen törenle 3 yıllık imzayı attı. Yeni sezon formasıyla objektiflere poz veren Belçikalı golcün 44 numaralı formayı giyecek.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Michy Batshuayi'nin, Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirtirken, "Sıklıkla şampiyon olan bir kulüp" ifadesi dikkat çekti.

Sıcak karşılama için teşekkürlerini sunan Belçikalı yıldız, "Galatasaray zaten birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah’ında yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum. Futbolun güzelliği burada. Bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. Bu durumdaki en önemli şey benim memnun olmam. Bu durumdan ailemde çok memnun. Galatasaray’ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışıp iyi sonuçlar almaya devam edeceğim" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi vurgusu yapan Batshuayi, "Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Mertens, Zaha ve Ziyech gibi isimleri tanıyorum. Diğerleri ile de tanışacağım" yorumunu yaptı.

grpp7j3auaee7b8.jpeg

grpp7jkw8ae5rhr.jpeg

grpp7jkw8aaozib.jpeg

grpp7j5aaaasc8e.jpeg

grprfdaxeaacncn.jpeg

grprfd1bmaqpj8r.jpeg

grprfdgwkaa1f9f.jpeg

grprfdgxgaanqfq.jpeg

İlgili Haberler
Ali Koç ayrılığı açıkladı
Türkiye Hollanda maçının sonucu şimdiden belli oldu. Avusturya maçını bilen kahin köpek Furry seçimini yaptı
Türkiye Hollanda maçı Tüpraş Stadı'nda. Beşiktaş açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer bombayı patlattı. Bu gerçekleşirse para basacak Ekonomi
Selçuk Geçer bombayı patlattı. Bu gerçekleşirse para basacak
Kahramanmaraş'ta bir deprem daha Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
Hamile yeğeninin ölümünden sorumlu tutulan dayı: "Kazara oldu" Yerel Haberler
Hamile yeğeninin ölümünden sorumlu tutulan dayı: "Kazara oldu"
Çorum 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda yangın Gündem
Çorum 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda yangın
Flaş... Flaş... Eski bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu Gündem
Flaş... Flaş... Eski bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu
Altın, dolar ve borsada gün sonu veriler açıklandı Ekonomi
Altın, dolar ve borsada gün sonu veriler açıklandı
Santa Maria Kilisesi saldırısında 42 şüpheli hakkında 349 yıla kadar hapis istemi Gündem
Santa Maria Kilisesi saldırısında 42 şüpheli hakkında 349 yıla kadar hapis istemi