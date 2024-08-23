Galatasaraylı Cicaldau'ya Süper Lig'den teklif

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Cicaldau hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ertan Süzgün’ün haberine göre Süper Lig’in yeni ekiplerinden Bodrum FK Cicaldau’yu kiralık kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeşil-beyazlılar sarı-kırmızılılara yaptığı teklifte oyuncunun maaşının belli bir kısmını Galatasaray’ın karşılaması halinde transfer etmeye hazır olduklarını belirtti.

Galatasaray ise verdiği yanıtta maaşının tamamını ödemeleri halinde transfere onay vereceklerini ifade etti.