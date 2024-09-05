Galatasaraylı eski yıldızdan sürpriz imza

Kaynak: İHA
Galatasaraylı eski yıldızdan sürpriz imza

2022-2023 sezonunda Galatasaray forması giyen Juan Mata Western Sydney Wanderers'a transfer oldu.

Son olarak Japonya'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Avustralya takımlarından Western Sydney Wanderers'a transfer oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Juan Mata'yı kadrolarına kattıkları ifade edildi.

2022-2023 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki futbolcu kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve son olarak Vissel Kobe'de forma giydi.

Deneyimli futbolcu, 2010 yılında İspanya ile Dünya Kupası, 2011-2012 sezonunda da Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

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