Galatasaraylı futbolcular 4. hakemi de kutlamaya almaya çalıştı

Süper Lig’in 38. Haftasında Galatasaray Konyaspor deplasmanına çıktı.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan kritik mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuç ile birlikte 102 puana yükselen Galatasaray Süper Lig’deki 102. Şampiyonluğunu ilan etti.

Kazanılan zorlu şampiyonluk sonrası Galatasaraylı futbolcular büyük bir sevinç yaşarken çok ilginç bir görüntü de ortaya çıktı.

Sahaya girmek için kenarda hazır bulundukları sırada şampiyonluğu kutlamaya başlayan sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç maçın 4. Hakemi Muhammet Ali Metoğlu’nu kutlamalara dahil etmeye çalıştı.

Muhammet Ali Metoğlu ise kendini geri çekerek uzaklaşmaya çalıştı.