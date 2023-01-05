Fenerbahçe dopingi: Galatasaraylı futbolculara 5 milyon Lira

Galatasaray Yönetimi, Sivas'tan galibiyetle dönen takımı Ankaragücü maçı öncesi primle ödüllendirdi.

Sabah'ın haberine göre oyunculara toplam 5 milyon TL ödeme yapıldı. Bu durum sarı-kırmızılı takımı oldukça memnun etti.

Yönetimin jestini karşılıksız bırakmak istemeyen futbolcular aralarında bir toplantı yapıp, galibiyet yemini etti.

Ankaragücü karşısında geriye düşseler de müthiş bir geri dönüşe imza atıp yönetime bir nevi teşekkür etmiş oldular.

Karşılaşma sonrasında Başkan Dursun Özbek'in Okan Buruk'u arayıp kendisini ve takımı kutladığı da öğrenildi.