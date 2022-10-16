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İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, ligde bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ileri sürdü

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 05:32
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Galatasaraylı İnan Kıraç'tan flaş açıklama

İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
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Galatasaray camiasının ağır toplarından İnan Kıraç, Ali Koç'un önünü açtıklarını ileri sürerek, ligde bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti.

Kıraç, Beyaz TV'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray bu sene iyi bir yapılanmayla devam ediyor. Önümüzdeki yıl da bunu devam ettirme niyetindeyiz.

Galatasaray öyle bir lise ki şu anda bütün kararları kendi içinde veriyor. Devlet karışmıyor. Çünkü Galatasaray iki devletin yaptığı anlaşmayla kurulmuş bir yapı. Fransa ve Türkiye. Bu nedenle çok mühim. 

Ali (Koç) sanıyorum ki bu sene şampiyon olacak. Ali küçüğümüzün önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak."

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