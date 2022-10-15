Okan Buruk'un Galatasaray'ı neden yukarılara taşıyamadığını Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Teknik direktör Okan Buruk kadro üzerinde ince dokunuşlar yaptı. Kerem Aktürkoğlu’nu yedek soyundurdu. Icardi ve Kazımcan ilk 11 de yer aldı. Gomis ve Seferovic sefere çakacak asker gibi kulübede bekledi. Icardi ve Mata için bir sınav günüydü.

Kayserispor cephesinde çok değişen bir şey yok. Nereye bakarsan bak aynı oyuncular. Transfer yasağı olan ev sahibi takım sakatlığı iyileşen her oyuncu için dua ediyor.

Kayserispor oyuna akılcı bir düşünce ile başladı. Rakibinin gücünü bilmesine rağmen kora kor futbol oynamayı tercih etti. Galatasaray’dan çekinmediğinin hissini verme, boyun eğen futbolunu kabul eden bir mantalitede olmadığını göstererek oyuna başladı. Bu tavır Galatasaray takımına temkinli olması hissini daha maçın başında verdi. Bu düşüncenin semeresini 22. dakikada Gavranovic’in ayağından yedi. 1-0. Galatasaray’ın oyuna dönmesi beklenirken kalesinde ikinci golü gördü. Üstelik Kayserispor’un sağ bek Onur Bulut’un ayağından 34 dakikada kalesinde skor 2-0 oldu.

Galatasaray’ın sol beki Kazımcan orta yapmaya çalışıyor, Kayserispor’un sağ beki gol atıyor. Formaları değiştirmeye gerek yok. İsimleri silmek yeterliydi! İlk yarı istediği oyunu oynayan taraf skoru belirleyen taraf oldu.

Okan Buruk ilk yarıdaki futbol ve skoru döndürmek için ikinci yarıya üç hamle yaparak başladı. Mertens, Yunus Akgün ve Midtsjö’yu kulübeye çekip, Barış Yılmaz, Oliveira ve Rashica’yı oyuna aldı. Bu değişimler Galatasaray üzerinde olumlu bir etki yaratmadı. İkinci yarının başlaması ile birlikte ev sahibi Kayserispor üç net gol pozisyonuna girdi. İkisinde forvet oyuncuların cömertliği öne çıkarken bir pozisyonda Muslera gole izin vermedi. Teknik direktör Okan Buruk’un eline pusula verip 76. dakikada sahaya sürdüğü Gomis de ilaç olmadı. Galatasaray aradığı golü 86. Dakikada Barış Yılmaz ile buldu. Geç gelen bu gol son dakikalara heyecan getirdi, o kadar! Orta yapamayan, adam eksiltemeyen Kazımcan’a 90 dakika sabreden bir teknik adamın Galatasaray’ı yukarılara taşıması çok zor. Okan Buruk, “Kazımcanı’ı kazanayım!” derken maçı kaybetti!