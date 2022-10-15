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  • TFF'de büyük kavga. Hamit Altıntop ile Süleyman Hurma birbirine girdi, Ali Koç tepki gösterdi

TFF'de büyük kavga. Hamit Altıntop ile Süleyman Hurma birbirine girdi, Ali Koç tepki gösterdi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'daki TFF tesislerinde yapılan toplantısında Hamit Altıntop ile Süleyman Hurma arasında sert bir tartışma yaşandığı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:00
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Hamit Altıntop 'Ben olsam seni buraya almam' dedi, Süleyman Hurma patladı

TFF'de büyük kavga. Hamit Altıntop ile Süleyman Hurma birbirine girdi, Ali Koç tepki gösterdi
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TFF'nin Riva Tesisleri'nde dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında büyük kavga çıktı.

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasında sert bir tartışma yaşandı.

Altıntop, A Milli Takım’ın Faroe Adaları’na mağlup olmasıyla ilgili eleştirilerde bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya sert çıkarak, "Ben olsam seni buraya almazdım" dedi.

Hurma'nın da Altıntop'a, "Sen kimsin ki beni buraya almıyorsun? Haddini bil. Senin futboldaki karşılığın ne arkadaş" karşılığını verdiği belirtildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un da tepki göstererek "Süleyman başkana söylenen tüm başkanlara yapılmış sayılır" dediği bildirildi.

Bunun üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Süleyman Bey'den ve tüm başkanlardan ben özür diliyorum" diyerek toplantıyı noktaladığı, Hurma'nın ise "Bu konu burada kapanmayacak" diyerek ayrıldığı iddia edildi.

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