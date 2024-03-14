Galatasaraylı Kerem Demirbay itiraf etti

Beyza Damgacıoğlu
Galatasaraylı Kerem Demirbay itiraf etti
Son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Kerem Demirbay büyük pişmanlığını açıkladı.

Sezon başında Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon Euro'ya transfer edilen Kerem Demirbay, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en önemli kozlarından biri haline geldi.

Son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla ilk 11'in değişmez isimleri arasına gien Kerem, şu anada kadar Sarı-Kırmızılı ekipte toplam 33 maça çıktı, 6 gol atıp, 5 asist yaptı.

Galatasaraylı taraftarların 'Dayı' lakabı taktığı Kerem Demirbay önemli bir itirafta bulundu.

Kerem Demirbay; kariyerindeki en büyük pişmanlığını pişmanlığının milli takımda Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmek olduğunu söyledi.

Demirbay; "Ben hep Türkiye'yi istiyordum, U21'e de geliyordum. menajerim tarafından yanlış yönlendirildim. Bu yaz EURO 2024'te Almanya'da Türk Milli Takım formasıyla yer almayı çok isterdim." ifadelerini kullandı.

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