Galatasaraylı Koç'tan Ali Koç tehdidi

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Galatasaraylı Koç'tan Ali Koç tehdidi
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşen Galatasaray Divan Kurulu'nun Mart ayı toplantısına Ali Koç'a yönelik sert sözler damgasını vurdu.

Bu toplantıda, Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Hüsnü Seçkin Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili eleştirilerini gündeme getirdi ve yönetimin bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı.

Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasını takiben, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan kürsüye gelerek, "Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduk ve tazminat davalarını sürdürüyoruz.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na da başvuruda bulunduk.

Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür" dedi.

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