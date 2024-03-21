Galatasaraylı Koç'tan Ali Koç tehdidi

Bu toplantıda, Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Hüsnü Seçkin Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili eleştirilerini gündeme getirdi ve yönetimin bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı.

Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasını takiben, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan kürsüye gelerek, "Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduk ve tazminat davalarını sürdürüyoruz.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na da başvuruda bulunduk.

Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür" dedi.