Galatasaraylı Lemina İrfan Saraloğlu'nu yalanladı

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina maçı değerlendirdi

Lemina "Bu maçta eksik olan şey tazelikti. Kendimizi de sorgulamamız lazım. Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"SAKATLIĞIM YOK"

Lemina oyundan çıkmasıyla ilgili olarak, "Sakatlığım yok ama yoğun bir süreç geçirdim. Öncesinde 6 hafta oynamadım. Fenerbahçe maçı da yoğun geçti, elimden geleni yapıyorum. İyi şekilde de dinlenmem gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.

Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu ise "Lemina'yı sakatlık nedeniyle oyundan çıkarmak zorunda kaldık." açıklamasını yapmıştı.