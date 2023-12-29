Galatasaraylı malzemeciler stadyumu terk etti. Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi, Arap yetkililerin Atatürk fotoğrafı ve pankartlarını yasaklaması üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe tepkilerini göstererek maça çıkmama kararı aldı. Bu kararın üzerine Sarı kırmızılı ekibin malzemeciler stadyumu terk etti.