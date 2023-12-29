Galatasaraylı malzemeciler stadyumu terk etti. Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Ulu Önder Atatürk, İstiklal Marşı ve pankart krizi yaşandı. Arap yetkililerin bu isteklere olumsuz yanıt vermesi üzerine asırlık çınarlar Galatasaray ve Fenerbahçe gerekeni yaptı.
Final maçında kozlarını paylaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe isteklerin karşılanmaması üzerine maça çıkmama kararı aldı.
Turkcell Süper Kupa finali için takımlar stadyuma gelmezken, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrılmaya başladı.