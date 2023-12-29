Galatasaraylı malzemeciler stadyumu terk etti. Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı

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Galatasaraylı malzemeciler stadyumu terk etti. Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi, Arap yetkililerin Atatürk fotoğrafı ve pankartlarını yasaklaması üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe tepkilerini göstererek maça çıkmama kararı aldı. Bu kararın üzerine Sarı kırmızılı ekibin malzemeciler stadyumu terk etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Ulu Önder Atatürk, İstiklal Marşı ve pankart krizi yaşandı. Arap yetkililerin bu isteklere olumsuz yanıt vermesi üzerine asırlık çınarlar Galatasaray ve Fenerbahçe gerekeni yaptı.

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Final maçında kozlarını paylaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe isteklerin karşılanmaması üzerine maça çıkmama kararı aldı.

Turkcell Süper Kupa finali için takımlar stadyuma gelmezken, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrılmaya başladı.

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