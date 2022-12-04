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Ronaldo için Galatasaraylı yıldızdan açıklama geldi

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Manchester United'dan takım arkadaşı olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 13:28
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Galatasaraylı Mata'tan flaş Ronaldo açıklaması

Ronaldo için Galatasaraylı yıldızdan açıklama geldi
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Mata, Galatasaray'ın Rayo Vallecano ile oynadığı maçtan sonra gazetecilerin sorularını cevaplarken, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılma süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Şahsi olarak iyi bir ilişkim var onunla, ona müteşekkirim paylaştığımız zaman için. Hem kulübe hem Ronaldo'ya başarılar diliyorum. Şahsi olarak da umarım başarılı olur. Kulüpte sevilen bir insandı, taraftar seviyordu. Yaptığı işler için onlar da müteşekkirdir diye umuyorum." 

"Şu ana kadar Galatasaray'da gösterdiğiniz performanstan memnun musunuz ve şampiyonluk yarışında rakip olarak hangi takımı görüyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Mata, şöyle konuştu:

"Tabii ki şu anda gördüğümüz rakip Fenerbahçe. Lider ve bizden iki puan farkla önde olduğu için. Araya girmeden önce son maç çok iyi sonuç aldık, ondan önce de iyi sonuçlar alıyorduk. Bizim gibi başka takımlar da var şampiyonluk için mücadele eden. Sadece Fenerbahçe değil. Bu arayı iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Takıma katılan oyuncularla çalışma yapmamız ve iyi ritim yakalamamız lazım tekrardan. Ve tabii attığım golden, yaptığım asistten çok memnunum. Ligin daha zor kısmına geçiyoruz, daha çok oynamamız gerekiyor. Bu şekilde kendimizi geliştireceğiz."

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