Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı

Galatasaray'ın Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden kalkan Galatasaraylılar Derneği otobüsü, Karşıyakalı taraftarlar tarafından Yalova'daki dinlenme tesisinde saldırıya uğradı.

Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden İstanbul'a Galatasaray maçı için yola çıkan taraftarlar Yalova'da Karşıyakalı taraftarlarının taşlı sopalı saldırısına uğradı.

İHA kaynaklı edinilen bilgilere göre; İstanbul'da bu akşam oynanacak Galatasaray ile Karagümrük maçı için yola çıkan Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği otobüsü Yalova'da bir tesiste mola verdiği sırada, bir başka maç için yola çıkmış olan İzmir Karşıyaka taraftarları ile karşılaştı. Otobüsten henüz inmeyen Tavşanlı Galatasaray Derneği yolcularına içlerinde alkollü oldukları da anlaşılan kişilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Bir taraftar hafif şekilde yaralanırken, otobüs maç için gideceği yöne hızla uzaklaştı.

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