Galatasaraylı voleybolcu kupa sevincini Atam izindeyiz atkısıyla yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Abdülkadir Aydoğan
Galatasaraylı voleybolcu kupa sevincini Atam izindeyiz atkısıyla yaşadı

Galatasaray Daikin forması giyen İlkin Aydın, Balkan Kupası sevincini “Atam izindeyiz” atkısı açarak kutladı. Yıldız oyuncu maç sonu verdiği röportajda ise PAOK’un Atatürk paylaşımları nedeniyle görevine son verdiği Ataman Güneyligil’e gönderme yaptı.

Galatasaray Daikin kadın voleybol takımı Balkan Kupası’nda Yunanistan ekibi PAOK’u 3-10 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılılar, kazandığı kupa ile CEV Challange Kupası biletini aldı.

Turnuvanın en iyi liberosu Eylül Akarçeşme, en iyi smaçörü İlkin Aydın, en iyi orta oyuncusu Yasemin Güveli, en iyi pasör çaprazı Alexia Carutasu, en iyi pasörü Britt Bongaerts ve en değerli oyuncusu Katarina Lazovic seçildi.

“ATAM İZİNDEYİZ” ATKISI AÇTI

Galatasaraylı voleybolcular kupayı kazandıkları için büyük sevinç yaşarken, İlkin Aydın, kutlamalar sırasında “Atam izindeyiz” atkısı açtı. Maç sonu röportaj veren yıldız oyuncu, "Ben özel olarak Ataman Abi deyip gülmek istiyorum sadece" diyerek, PAOK’taki görevine son verilen Ataman Güneyligil’e gönderme yaptı.

Geçen yıl Galatasaray’dan ayrılarak PAOK ile anlaşan Güneyligil’in görevine sosyal medyada yaptığı Atatürk paylaşımları nedeniyle son verilmişti. Yunan basının haberine göre; PAOK taraftarının tepkileri nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

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