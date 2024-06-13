Galatasaraylı yıldızın 1 daire bile alamadığını açıkladı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki durumu henüz netleşmedi.

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Kerem Aktürkoğlu'nun durumu hakkında değerlendirmelerde bulunurken ilginç bir iddiayı ortaya attı.

Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan aldığı yıllık ücretle Florya'da bir ev satın alamayacağını, oyuncunun yüksek bir maaş almadığını belirtti.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, "Bazı oyuncular yurtdışında oynamak istiyor, bu onların vizyonu" dediğini aktaran Bilgiç, Kerem'in gideceği yer konusunda ise bir bilgi olmadığını ifade etti.

"En iyi parayı kazanmak istemesi yanlış bir seçim değil" diyerek Aktürkoğlu'na göndermede bulunan Bilgiç, yıldız oyuncunun ciddi bir kariyer planı olsaydı Galatasaray'da kalabileceğini savundu.

Buna rağmen Kerem Aktürkoğlu'nun Suudi Arabistan gibi bir yerde daha fazla para kazanmayı tercih etmesinin de anlaşılır bir durum olduğunu söyledi.