Galatasaraylı yıldızın hesaplarına bloke kondu

Transfer döneminin kapanmasına artık sadece 3 gün kalırken Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.

Sol tarafa bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski transferinde adım adım sona geldi.

Oyuncunun kulübü Roma’ya 10 milyon Euro bonservis bedeli Zalewski’ye ise yıllık 2 milyon euronun üzerinde bir maaş ödeyecek.

İtalyan ekibinde sadece 350 bin Euro maaş alan bir oyuncuya bu kadar yüksek bir rakam verilmesi tartışmalar yaratırken Haluk Yürekli’den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’ın mali olarak çok zor durumda olduğunu söyleyen Yürekli bir oyuncunun vergisinin bile ödenemediğini ifade etti.

İşte Yürekli’nin açıklaması:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tek hedefi; mali genel kurulda ibra olmak. O yüzden Zalewski için Roma ne isterse verilecek. Bu paralar verilirken; geçen sezonki şampiyonluk primleri ödenmemiş. Hatta bir oyuncunun ödenmesi gereken vergisi ödenmediği için vergi dairesi oyuncunun hesaplarına bloke koymuş. Daha sonra bu bloke kaldırılmış. Galatasaray'ın maaş bütçesi korkunç bir noktaya geldi. Dursun Özbek bir önceki dönemine ayna tutmaya başladı"