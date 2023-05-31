Galatasaraylılar şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçeli taraftarları omuzlara aldı

Galatasaray, 34 hafta sonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye genelinde şampiyonluk kutlamalarında ilginç görüntüler yaşandı.

Sarı - Kırmızılı taraftarlar sokaklara çıkıp şampiyonluğu doyasıya kutladı.

İstanbul’da birçok ilçede şampiyonluk kutlamaları sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

Ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve uzun araç konvoyları oluşturarak şampiyonluk turu attı.

Fenerbahçe formalı taraftar da kutlamalara katılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Galatasaraylılar kutlamalara destek veren Fenerbahçe formalı taraftarları omuzlarına alarak coşkuya ortak oldular.