Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Güney Koreli teknoloji devi Samsung Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G’nin fiyatları belli oldu.

Öte yandan, Galaxy A34 5G'nin 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama kapasitesi içeren iki varyant ile satışa sunulacak.

Galaxy A54 5G için ise aynı depolama kapasitesi korunuyorken 8 GB RAM standart hale getirilmiş. İddia edilen fiyatlandırma aralıkları ise şöyle:

Galaxy A34 5G (6GB+128GB): 410 € ~ 430 €

Galaxy A34 5G (8GB+256GB): 470 € ~ 490 €

Galaxy A54 5G (8GB+128GB): 530 € ~ 550 €

Galaxy A54 5G (8GB+256GB): 590 € ~ 610 €

Samsung henüz bu telefonları duyurmadı veya resmi bir çıkış tarihine dair bir ipucu paylaşmadı ancak Mobil Dünya Kongresi bu ayın sonlarında Barselona'da başlayacak ve şirket, etkinlikte yeni Galaxy A serisi telefonlarını burada tanıtabilir.