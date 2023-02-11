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Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı

Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 telefon fiyatlarıyla ilgili ilk bilgiler sızdı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:51
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Galaxy A34 ve Galaxy A54 telefon fiyatları açıklandı

Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Güney Koreli teknoloji devi Samsung Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G’nin fiyatları belli oldu.

Öte yandan, Galaxy A34 5G'nin 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama kapasitesi içeren iki varyant ile satışa sunulacak.

Galaxy A54 5G için ise aynı depolama kapasitesi korunuyorken 8 GB RAM standart hale getirilmiş. İddia edilen fiyatlandırma aralıkları ise şöyle:

Galaxy A34 5G (6GB+128GB): 410 € ~ 430 €

Galaxy A34 5G (8GB+256GB): 470 € ~ 490 €

Galaxy A54 5G (8GB+128GB): 530 € ~ 550 €

Galaxy A54 5G (8GB+256GB): 590 € ~ 610 €

Samsung henüz bu telefonları duyurmadı veya resmi bir çıkış tarihine dair bir ipucu paylaşmadı ancak Mobil Dünya Kongresi bu ayın sonlarında Barselona'da başlayacak ve şirket, etkinlikte yeni Galaxy A serisi telefonlarını burada tanıtabilir.

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