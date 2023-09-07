Galaxy S24 Ultra’nın kilit özellikleri belli oldu

Sosyal medya hesabından Samsung Galaxy S24'ün kilit özellikleri Yogesh Brar adlı bir yazılım mühendisi yayınladı.

Brar cihaza dair bazı özellikleri paylaştı. özelliklerin çoğu genel olarak Galaxy S23 Ultra ile benzerlik gösterdi.

Yayınlanan bilgilere göre; Galaxy S24 Ultra, 6,8 inçlik QHD+ LTPO OLED ekranında 120Hz değişken yenilenebilir tazeleme hızı sunacak. Cihazda 12 MP özçekim kamerası yer alması beklenirken arka tarafında ise 200MP+12MP ultra geniş açı +50MP (3x optik zoom) +10MP periskop telefoto kurulumu yer alacak.

Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra’da kullanılan ISOCELL HP2’nin revize edilmiş versiyonu olan 200 MP ISOCELL HP2SX sensörünü barındıracak. Bu sensör, 1/1.3 inç optik format ve 0.7 µm piksel boyutuna sahip. Süper dört faz algılamalı otomatik odaklama ve 8K 30fps video kaydı gibi özellikler sunacak.

Ayrıca telefonda 45W hızlı şarj özellikli 5.000mAh batarya ve Android 14 tabanlı One UI 6 işletim sistemi yer alacak. Bunun yanında dikkat çekmeye değer birkaç özellik daha var.

Birincisi, sızıntı yapan kişi telefonda Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunacağını iddia ediyor ve Exynos varyantından bahsetmiyor. Bu, Ultra versiyonunun yalnızca Snapdragon ile mevcut olduğuna işaret eden yakın tarihli bir sızıntı ile uyumlu.

İkincisi ise titanyum kasaya sahip olması.