17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Galaxy Z Fold 5 yeni tasarıma geçiyor. Kullanıcıların şikayet ettiği sorun ortadan kalkıyor

Galaxy Z Fold 5 yeni tasarıma geçiyor. Kullanıcıların şikayet ettiği sorun ortadan kalkıyor

Samsung'un katlanabilir ürünlerinden Galaxy Z Fold 5’in tasarımını değiştirme kararı aldı. Cihazın yeni tasarımındaki menteşe ayarının farklı olacağı ifade edidli.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:17
Takip Et

Galaxy Z Fold 5’in tasarımında değişikliğe gidiliyor

Galaxy Z Fold 5 yeni tasarıma geçiyor. Kullanıcıların şikayet ettiği sorun ortadan kalkıyor
+
Aa
-

Samsung’un katlanabilir cihazlarından olan Galaxy Z Fold 4’ün, yapı kalitesi, kameraları, yazılım ve pil ömrü arasında mükemmel bir denge sunduğu için 2022'de piyasaya sürülen en iyi katlanabilir akıllı telefonlardan biri olduğu ifade edildi. Bu, iyileştirme için yer olmadığı anlamına gelmiyor.

Samsung, kendisini Çinli firmaların yakın zamanda piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonlara yaklaştırabilecek bir tasarım kusurunu Galaxy Z Fold F yeni cihazında düzeltecek.

TASARIMIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Koreli yayın organı Naver'in haberine göre Samsung, Galaxy Z Fold 5'te su damlası şeklinde bir menteşe kullanacak. Bu, Güney Koreli firmanın bir sonraki amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonunun tamamen düz bir şekilde katlanabileceği ve katlandığında telefonun 2 yarısı arasında boşluk kalmayacağı ifade edildi. Ayrıca, Galaxy Z Fold 5'in iç ekranı daha pürüzsüz ve daha az görünür bir kırışıklığa sahip olacağı aktarıldı. Bu, Galaxy Z Fold hayranlarının uzun zamandır istediği bir şey olarak tanımlandı.

Rakip Çinli akıllı telefon firmalarının aksine Samsung, suya dayanıklılık için IPX8 derecesini de değerlendirdi. Galaxy Z Fold 5, düz katlanır tasarımı ve suya dayanıklılığı ile tasarım ve deneyim açısından önemli bir akıllı telefon olacak.

Fakat cihazla ilgili ortaya çıkan diğer sızıntılara göre telefonda toza karşı dayanıklılık bulunmayacak.

Raporda Samsung'un yeni menteşe tasarımına 'dambıl' adını verdiği ve şirketin bu tasarımın patentini 2016 yılında aldığı aktarıldı. Bu yeni dambıl menteşe sayesinde ekranın dayanıklılığının da arttığı ve kullanım ömrü boyunca daha fazla katlanma ve açılma eylemine dayanabileceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
3
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
4
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
5
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
6
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
7
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
﻿CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
﻿CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
﻿CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
﻿Çin'in nüfusu, 2022'de 1961'den beri ilk kez azaldı
﻿Çin'in nüfusu, 2022'de 1961'den beri ilk kez azaldı
﻿Çin'in nüfusu, 2022'de 1961'den beri ilk kez azaldı
﻿Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
﻿Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
﻿Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.