15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Galaxy Z Fold 5'in özellikleri sızdı. İşte tanıtımdan önce öğrenilen teknik bilgiler

Galaxy Z Fold 5'in özellikleri sızdı. İşte tanıtımdan önce öğrenilen teknik bilgiler

2023'te tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 5'in özellikleri sızdırıldı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 10:47
Takip Et

Galaxy Z Fold 5'in teknik özellikleri sızdı

Galaxy Z Fold 5'in özellikleri sızdı. İşte tanıtımdan önce öğrenilen teknik bilgiler
+
Aa
-

Samsung'un yeni piyasaya sürmesi beklenen Galaxy Z Fold 5'in özelliklerinin sızıdırıldığı açıklandı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Galaxy Z Fold 5 cihazında Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak. Samsung için özel üretilen versiyon ile tanıtılacak modelde, 3.36GHz saat hızında çalışan performans çekirdeği kullanılacak. İşlemcinin diğer çekirdekleri ise 2.8GHz ve 2.0GHz frekansında çalışacak.
Galaxy Note serisine son veren Samsung, artık Galaxy S Ultra modellerine S-Pen desteği sunacak. 

Sızdırılan bilgilere göre Samsung, Note serisinin yerini doldurmak için Galaxy Z Fold 5 modelinde S-Pen ile piyasada yer alacak.

Cihazın 158.5 mm x 67.5 mm x 14.5 mm – 16mm boyutlara sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy Z Fold 5, selefine göre 3 mm uzun ve 0.4 mm daha kalın olacağı aktarıldı.
7.6 inç iç ekran boyutu ile tanıtılacağı belirtilen cihazın çözünürlüğü ise 1768 x 2208 piksel olacak. Katlanabilir Dinamik AMOLED 2x ile çıkacak cihazın ekranı Gorilla Victus ile korunacak. Cihazda IPX8 sertifikası olacağı ifade edildi.

Yeni model, Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzüyle karşımıza çıkacak. Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin 2023’ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı tahmin edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
6
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
7
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi
﻿Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi
﻿Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi
﻿Tarihte bugün 15 Ocak
﻿Tarihte bugün 15 Ocak
﻿Tarihte bugün 15 Ocak
﻿EPDK: 40 şirket 11 milyar lira geri ödeyecek
﻿EPDK: 40 şirket 11 milyar lira geri ödeyecek
﻿EPDK: 40 şirket 11 milyar lira geri ödeyecek
﻿Akdeniz’de deprem
﻿Akdeniz’de deprem
﻿Akdeniz’de deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.