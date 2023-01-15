Galaxy Z Fold 5'in özellikleri sızdı. İşte tanıtımdan önce öğrenilen teknik bilgiler

Samsung'un yeni piyasaya sürmesi beklenen Galaxy Z Fold 5'in özelliklerinin sızıdırıldığı açıklandı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Galaxy Z Fold 5 cihazında Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak. Samsung için özel üretilen versiyon ile tanıtılacak modelde, 3.36GHz saat hızında çalışan performans çekirdeği kullanılacak. İşlemcinin diğer çekirdekleri ise 2.8GHz ve 2.0GHz frekansında çalışacak.

Galaxy Note serisine son veren Samsung, artık Galaxy S Ultra modellerine S-Pen desteği sunacak.

Sızdırılan bilgilere göre Samsung, Note serisinin yerini doldurmak için Galaxy Z Fold 5 modelinde S-Pen ile piyasada yer alacak.

Cihazın 158.5 mm x 67.5 mm x 14.5 mm – 16mm boyutlara sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy Z Fold 5, selefine göre 3 mm uzun ve 0.4 mm daha kalın olacağı aktarıldı.

7.6 inç iç ekran boyutu ile tanıtılacağı belirtilen cihazın çözünürlüğü ise 1768 x 2208 piksel olacak. Katlanabilir Dinamik AMOLED 2x ile çıkacak cihazın ekranı Gorilla Victus ile korunacak. Cihazda IPX8 sertifikası olacağı ifade edildi.

Yeni model, Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzüyle karşımıza çıkacak. Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin 2023’ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı tahmin edildi.