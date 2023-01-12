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Galeri Beylikdüzü'nde Sanat ve Hayat konuşuldu

Galeri Beylikdüzü Sanat Buluşmaları, yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un önemli sanat merkezlerinden biri olan ve vatandaşların buluşma noktalarından biri haline gelen Galeri Beylikdüzü'nde sanat buluşmaları yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:24
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Galeri Beylikdüzü'nde Sanat ve Hayat konuşuldu

Galeri Beylikdüzü'nde Sanat ve Hayat konuşuldu
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Beylikdüzü Belediyesi ile Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı'nın iş birliğiyle hayata geçirilen galeride sürrealist çalışmalarıyla dikkat çeken ressam Sema Bicik, etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluştu. Galeride yer alan Özgün Baskı Resim Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de katıldığı "Sanat ve Hayat" başlıklı söyleşide Bicik, sanatın gerekliliğine vurgu yaptı.

Sanatın özellikle gençler için yaşamı iyiye ve güzele dönüştürme noktasında güçlü bir motivasyon yarattığını belirten Bicik, "Gerek müzik gerekse resim olsun sanatla siz kendi ülkenizi, kendi kültürünüzü dışarı taşıyabiliyorsunuz. Yaptığınız işin mutlaka bir dönüşü olması gerekiyor. Sanat bir ihtiyaç bütün insanlar için dolayısıyla sanat yaparken sorumluluk hissederek yapmak gerekiyor. Galeri Beylikdüzü gençler için önemli bir yer bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Buradan çok güzel işler ve çok iyi sanatçılar çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Görüyü Paylaş" koleksiyonunun da sergilendiği sanat galerisi sanat buluşmalarına ev sahipliği yapmaya devam edecek. 14 Ocak Cumartesi günü Ressam Haydar Ekinek, kadının toplumsal alandaki ve sanat yapıtlarındaki temsiliyeti üzerine sanatçının bakışı ve yorumunu anlatacak. Eserleri Galeri Beylikdüzü Görüyü Paylaş Koleksiyonu'nda da yer alan Ekinek, sanat ve sanatçının toplumdaki yerine dair deneyimlerini sanatseverlerle paylaşacak. 28 Ocak Cumartesi günü ise sanat, veri ve yapay zeka alanında eserler üreten genç sanatçı Atakan Kızıltan, günümüzde veri ve verinin önemi, yapay zekanın sanat üretimi ve örnekleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Öte yandan Galeri Beylikdüzü Sanat Buluşmaları kapsamında yıl boyunca her ay birçok sanatçı Galeri Beylikdüzü'nde sanatseverlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak.

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