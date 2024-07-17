Galeriden aldığı araç eve gitmeden yandı

Kırıkkale'de gece yarısı Millet Bulvarı üzerindeki İş-Kur Kavşağı'nda hareket halindeki bir araçta yangın çıktı. Aktarılan bilgilere göre Yasin Canyurt isimli vatandaş, Ankara Sincan'da bir galeriden yeni satın aldığı 06 GHD 40 plakalı Fiat marka otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri gördü.

Yasin Canyurt, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine hemen intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma işlemlerine geçti.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI



Araçta çıkan yangın anını anlatan Yasin Canyurt, "Arabayı daha yeni Ankara Sincan'daki bir galeriden almıştım. Bize arabanın 'Hiçbir sorunu yok, kefili benim arabanın' denildi. Arabanın devrini aldım ve Kırıkkale'ye yola çıktım. Araba kendi kendine birden alev aldı. " dedi.