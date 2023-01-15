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Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti

Premier Lig'de Arsenal'in Tottenham'ı 2-0 yendiği maçta Arsenal kalecisi Ramsdale'ye tribünden tekme atıldı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 22:36
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Galibiyetin önüne şiddet geçti: Londra derbisinde skandal görüntü

Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
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Premier League'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 20. hafta mücadelesinde, sezonun formda ekibi Arsenal, Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Tottenham'ın konuğu oldu.

TRİBÜNDEN TEKME GELDİ

Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında götüren konuk ekip, 14. dakikada Hugo Lloris (kendi kalesine) ve 36. dakikada Martin Ödegaard'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Kuzey Londra derbisinde Tottenhamlı bir holigan Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'e tribünden tekme attı.

Puanını 47'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Tottenham ise 33 puanla 5. sırada kaldı.

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