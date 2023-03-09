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Galler Prensesi komando oldu

96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ardından artık resmen Galler Prensesi olan Kate Middleton, askeri üniforma giydi ve İngiliz Ordusu'nun eğitimlerine katıldı

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:35
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Galler Prensesi Kate Middleton komando oldu

Galler Prensesi komando oldu
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Hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin resmi gazetesi The Gazette'de yayınlanan bildirge ile resmen Galler Prensesi unvanına sahip olan Kate Middleton, İngiliz ordusunu ziyaret etti

Prenses, askeri üniforma giyerek İngiliz Ordusu'nda "The Micks" adıyla bilinen İrlandalı birliklerle bir araya geldi.

Karlı eğitim sahasında askerlere eşlik eden Prenses, ilk yardım eğitimine katıldı.

40 yaşındaki Middleton, birlikteki askerle sohbet etti.

Genelde şık görünümlerine alışık olduğumuz Prenses, askeri üniforması, eldiveni ve beresi ile ortama uyum sağladı

Kaynak NTV

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