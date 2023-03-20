Galler’in başı ‘canavar fareler’ ile dertte

Kedi büyüklüğüne kadar ulaşan ‘canavar fareler’ tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bölge halkını büyük bir dehşete düşürmüş durumda.

Thu Sun’un haberine göre Yaz mevsiminde nüfusu 60 bine kadar çıkan Tenby sahillerinde görülen 'canavar' farelerin görüntüsü şok etkisi yarattı.

Tenby sakini Roger Miles, akşamın erken saatlerinden sabahın alaca karanlığına her yerde fare gördüğünü söylüyor.

Neredeyse hiç durmadan üreyen ve yuva kazan devasa farelerin kasabanın kıyı bölgelerine hasar vermesinden endişe duyuluyor. Bir kayığı olan Roger Miles, şimdiden Castle Hill bölgesindeki kayalıkların fare yuvaları nedeniyle aşınmış olduğunu belirtiyor.

Bir başka Tenby sakini olan Derek Brown ise, halihazırdaki en büyük kaygının falezlerin ön cephesinin alabileceği yapısal hasar olduğunu vurguluyor.

Belediye Başkanı Sam Skyrme-Blackhall, canavar farelere karşı harekete geçtikleri bilgisini verdi. Kıyı şeridine düzinelerce yem kutusu konuldu, belediye konseyi halka kuşları beslememe veya yere yiyecek düşürmeme çağrısında bulundu.

Başkan Skyrme-Blackhall,"Halk arasında kuşları ya da fareleri besleyenler var. Kibar olduklarını sanıyorlar ancak bu sorunun çözümüne yardım etmiyor" ifadesini kullandı. Belediye başkanına göre, içerisinde yiyecek bulunan çöplerini doğru yöntemle atmayan sorumsuz insanlar var ve söz konusu çöpleri fareler buluyor.

Ancak Tenby'de yaşayanlar sorunun kısa sürede çözüleceğinden ümitsiz. İçlerinden biri, The Sun'a "Onları çoğalabileceklerinden daha hızlı öldüremezsiniz. Bir kez burada iseler, burada kalırlar" dedi.

Bir dişi sıçanın yılda altı kez doğum yapabilmesi ve her doğumun 12 yavru sıçana kadar ulaşabilmesi, yaklaşık bir yıl içinde bir çift fare 1250 nüfusa ulaşabiliyor. Çünkü, yavru sıçanlar doğumdan iki ay sonra üreyebiliyor.