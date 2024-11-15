Galler, Türkiye maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 5'inci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler Milli Takımı, maçın hazırlıklarını Kadir Has Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galler, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta yarın Kayseri'de oynayacağı Türkiye maçı öncesi dün özel uçakla kente geldi. Bugün öğle saatlerinde de konakladığı otelden Kadir Has Stadyumu'na hareket eden Galler kafilesi, teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın kapalı bölümünde Türkiye maçının taktiği üzerine çalışıldı.