Galler'in başarılı stoperi Joe Rodon, milli formayla 50. maçına çıkmaya hazırlanıyır

Joe Rodon, 2019’da Azerbaycan’a karşı çıktığı ilk milli maçtan bu yana Galler’in savunmasında önemli bir isim oldu. Salı günü İzlanda’yı ağırlayacak olan Galler’in, grubu lider tamamlayabilmesi için bu maçtan galibiyetle ayrılması ve milli takımımızın Karadağ’da puan kaybetmesi gerekiyor. Aksi takdirde, Galler’in Mart ayında bir üst lig için play-off oynaması gündeme gelebilir.

Rodon, Kerem Aktürk'ün penaltı kaçırmasıyla golsüz beraberlikle sonuçlanan maçta 49. kez milli formayı giydi. Kayseri’deki zorlu atmosferde Galler savunmasının başında yer alan oyuncu, takım arkadaşlarının performansıyla gurur duyduğunu şöyle ifade etti: “Herkes büyük bir çaba gösterdi. Öğrenecek çok şey var ama bu mücadele bizi ileriye taşıyacak.”

Takım Arkadaşlarından ve Hocalarından Övgü

Rodon’un milli takımda ulaştığı başarı, takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından da takdirle karşılanıyor. Leeds United’dan takım arkadaşı Daniel James, Rodon’un 50. maça ulaşmasının hak edilmiş bir onur olduğunu belirtti: “Joe, her zaman kendini geliştiren bir oyuncu. Milli formayla gösterdiği istikrar onu ileriye taşıyor.”

Craig Bellamy de Rodon’un Galler için taşıdığı önemi vurguladı: “Joe, takım için bir lider. Leeds’te izlediğim her maçında etkileyiciydi. Fiziği, hızı ve oyun zekasıyla tam bir futbolcu. Daha çok maça çıkacak.”

Milli takımda ve kulüplerinde istikrarlı bir performans sergileyen Rodon, Galler için sadece bir savunmacı değil, aynı zamanda bir lider olarak görülüyor. İzlanda karşısında sahada olması, takımın grubu lider tamamlama hedefinde büyük önem taşıyor.