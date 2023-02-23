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Fenerbahçe Gambiya'dan gelen futbolcuları beğendi. Kaleci, ön libero ve forvet İstanbul'da kalacak

Fenerbahçe, İstanbul’a getirdiği 8 Gambiyalı futbolcudan sonra, Nijerya’dan 6, Fildişi Sahili’nden de 3 genç futbolcu daha getirme kararı aldı. Gambiyalı futbolcular arasında üç ismi imzaya yakın.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 11:35
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Gambiyalı futbolcular Fenerbahçe'ye imza atıyor

Fenerbahçe Gambiya'dan gelen futbolcuları beğendi. Kaleci, ön libero ve forvet İstanbul'da kalacak
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Transferde rotasını Gambiya'ya çeviren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
8 Gambiyalıyı İstanbul’a getiren Sarı - Lacivertliler, Nijerya ve Fildişi Sahili’nden yetenekleri de denemeye alacak.
Hürriyet'in haberine göre Sarı lacivertli kulübün alt yapılardan sorumlu yöneticisi Özgür Özaktaç’ın görevlendirdiği 3 kişilik scout ekibinin Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Nijerya ve Fildişi Sahili’nde düzenlediği akademi taramaları ve akademiler arası turnuva maçlarında beğenip İstanbul’a davet edilen yaşları 16-18 arasındaki genç yıldız adayları bölüm bölüm Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ne gelerek deneme antrenmanları ve maçlarına katılmaya başladı. İlk etapta Gambiya’dan gelen 8 futbolcu deneniyor.
3 MEVKİYE ALINACAK
Edinilen bilgiye göre akademi turnuvasında beğenilen 8 futbolcu içinde özellikle kaleci, ön libero oynayan genç oyuncu ve bir de forvet şimdiye kadar geçer not almış durumda.
Gambiya’dan gelen 8 genç futbolcunun deneme süreleri tamamlandıktan sonra Nijerya’dan seçilen 6 futbolcu Dereağzı Tesisleri’ndeki 15 gün boyunca denenecek. Nijerya ekibi gittikten sonra da bu kez Fildişi Sahili’nden 3 genç oyuncu gelecek. Alt yapı antrenörleri tarafından titizlikle yürütülen genç Afrikalı futbolcuları tarama projesinin genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.

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