Game Pass Play Station'a gelecek mi? Microsoft resmen açıkladı

Microsoft’un milyonlarca oyuncuya ulaştığı abonelik sistemi Game Pass’i Play Staiton ve Nintendo gibi farklı platformlara getireceği iddia edilmişti. Microsoft’tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Windows Central ile bir röportaj gerçekleştiren Phil Spencer, Xbox Game Pass ile ilgili açıklamalarda bulundu. Xbox patronu, üçüncü taraf oyunları abonelik hizmetine getirebilmek için yıllık bir milyar dolardan fazla para harcadıklarını söyledi. Bunun gerçekten büyük bir para olduğunun altını çizen Spencer, her şeye rağmen Xbox Game Pass'i büyütmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan üçüncü platformlar açıklamasına da atıfta bulunan Phil Spencer, şu ifadeleri kullandı:

Game Pass'i PlayStation'a veya Nintendo'ya getirme planımız yok. Bu, planlarımız arasında yok. Odaklanmak istediğim şey, donanım platformumuza bağlılık gösteren insanlar için yenilik yapmaya nasıl devam edebileceğimiz. Geliştirdiğimiz şeye yaptıkları yatırım konusunda kendilerini iyi hissetmelerini nasıl sağlayacağız?