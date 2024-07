Game Pass’e gelen zammın arkasından Call of Duty çıktı

Türkiye’de oyun severlerin ucuza oyun oynamak için kullandığı Game Pass’e bir zam daha geliyor. PC Game Pass fiyatı 159 liradan 209 liraya, Game Pass Ultimate 209 liradan 309 liraya, 1 aylı Game Pass Core aboneliği 159 liradan 175 liraya ve 3 aylık Game Pass Core aboneliği ise 399 liradan 439 liraya yükselecek.

ZAMMIN ARKASINDAN CALL OF DUTY ÇIKTI

Game Pass abonelik ücretlerine zam sadece Türkiye’de yapılmadı. Microsoft, globalde zam kararı alırken flaş kararın arkasında Call of Duty çıktı. Milyonlarca oyun sever, Call of Duty’nin 24 Ekim’de çıkacak son oyunu Call of Duty: Black Ops 6’yı beklerken Game Pass ücretlerine gelen zamla sarsıldı.

Microsoft, ilk kez bir Call of Duty oyununu Game Pass’te ilk günden yayınlamadan önce abonelik ücretlerine zam kararı aldı.

İLK GÜNDEN OYNAMAK İÇİN BUNU YAPMAK ŞART

Öte yandan alınan karar ile temel abonelik paketlerinde ilk günden oyunu oynama özelliğini kaldıracak. Bu durumda Call of Duty oyununu ilk günden oynamak isteyenlerin Game Pass Ulitimate abonesi olması gerekecek.

Yeni zammın 12 Eylül’den itibaren geçerli olması bekleniyor.