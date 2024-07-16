Call of Duty için herkesin beklediği tarih açıklandı

Serkan Talan
Call of Duty için herkesin beklediği tarih açıklandı

Call of Duty serisinin merakla beklenen yeni oyunu Black Ops 6’nın açık beta tarihi belli oldu. Oyunu ön siparişle alacaklar ve Game Pass aboneleri betaya 1 hafta önceden erişebilecek.

Call of Duty: Black Ops 6’nın açık beta tarihi belli oldu. Milyonlarca oyuncunun beklediği açık beta 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’de sona erecek. Öte yandan oyunu ön siparişle alanlar ve Game Pass aboneleri için açık beta bir hafta erken başlayacak.

Açık betaya katılacak oyuncular her yöne koşma özelliğini, yeni haritaları, çeşitli takım modlarını ve silahları deneyimleyecek.

Oyunu geliştiren Activision,, Black Ops 6’nın Vault Edition’ını ön sipariş veren oyuncuların beta süresince Hunter vs. Hunted paketi içindeki dört Operatörü (Park, Adler, Brutus ve Klaus) ve beş Mastercraft silahını (LR 7.62, Marine SP, Ames 85, Jackal PDW ve savaş bıçağı) kullanabileceklerini belirtiyor.

Call of Duty’nin son oyunu Black Ops 6 24 Ekim’de piyasaya çıkacak. Oyun, Microsoft’un Activision’ı satın alması sonrası Game Pass’e ilk günden gelecek ilk Call of Duty oyunu olma özelliği taşıyor.

İlgili Haberler
Game Pass’e gelen zammın arkasından Call of Duty çıktı
Call of Duty Black Ops 6’nın devasa boyutu ortaya çıktı. İşte Türkiye’deki satış fiyatı
Son Haberler
Bahçeli erken seçim isteyecek İmamoğlu aday olacak! Ünlü ekonomist net tarih verdi Gündem
Bahçeli erken seçim isteyecek İmamoğlu aday olacak! Ünlü ekonomist net tarih verdi
Ünlülerden Kazdağları çıkarması Magazin
Ünlülerden Kazdağları çıkarması
Özgür Özel: Bunun adı zam değil ihanet Gündem
Özgür Özel: Bunun adı zam değil ihanet
Tarım Kredi'nin deposundan tüm ilçeye yayıldı: Acil önlem istiyoruz Gündem
Tarım Kredi'nin deposundan tüm ilçeye yayıldı: Acil önlem istiyoruz
Darphane'den yeni madeni para kararı Ekonomi
Darphane'den yeni madeni para kararı
Sokak köpeği tavuğu telef etti Yaşam
Sokak köpeği tavuğu telef etti
Ümit Özdağ’a hapis şoku: Bu planı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum Gündem
Ümit Özdağ’a hapis şoku: Bu planı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum