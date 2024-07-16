Call of Duty için herkesin beklediği tarih açıklandı

Call of Duty: Black Ops 6’nın açık beta tarihi belli oldu. Milyonlarca oyuncunun beklediği açık beta 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’de sona erecek. Öte yandan oyunu ön siparişle alanlar ve Game Pass aboneleri için açık beta bir hafta erken başlayacak.

Açık betaya katılacak oyuncular her yöne koşma özelliğini, yeni haritaları, çeşitli takım modlarını ve silahları deneyimleyecek.

Oyunu geliştiren Activision,, Black Ops 6’nın Vault Edition’ını ön sipariş veren oyuncuların beta süresince Hunter vs. Hunted paketi içindeki dört Operatörü (Park, Adler, Brutus ve Klaus) ve beş Mastercraft silahını (LR 7.62, Marine SP, Ames 85, Jackal PDW ve savaş bıçağı) kullanabileceklerini belirtiyor.

Call of Duty’nin son oyunu Black Ops 6 24 Ekim’de piyasaya çıkacak. Oyun, Microsoft’un Activision’ı satın alması sonrası Game Pass’e ilk günden gelecek ilk Call of Duty oyunu olma özelliği taşıyor.