Gana'da Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

Enflasyondaki gerilemede, bir önceki ayda yüzde 21,5 olan gıda enflasyonunun yüzde 19,1'e gerilemesi büyük rol oynadı.

Hükümet İstatistikçisi Profesör Samuel Kobina Annim, bugün Accra'da düzenlediği basın toplantısında, yavaşlamayı süt, yağ ve katı yağlar ile meyve ve kuruyemişler gibi temel gıda kategorilerindeki fiyat düşüşlerine bağladı.

Gıda enflasyonu azalırken, gıda dışı enflasyon Temmuz ayındaki %20,5'ten Ağustos ayında %21,5'e yükselerek artış gösterdi. Tüm kategorilerdeki fiyatlar ay boyunca %0,7 düştü.