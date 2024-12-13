Serdar Ortaç: Artık ölmek istiyorum!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç ev hapsi cezasının kaldırılmasından sonra konserlerine devam ederken bir yandan da sosyal medyadan canlı yayınlara devam ediyor. Ortaç son olarak katıldığı bir programda söylediği sözlerle kötü günlerini halen atlatamadığını anlattı.

Yasa dışıbahis soruşturmasında yargılanan ve bir süre ev hapsi alan şarkıcı ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir programda "Artık ölmek istiyorum" dedi.

Serdar Ortaç’a geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi cezası verilmişti. Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'ın tedbiri ise avukatının itirazı sonrasında kaldırılmıştı. Konserlerine de devam eden isim yaptığı son açıklama ile dikkat çekti.

Serdar Ortaç hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldıSerdar Ortaç hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Özlem Esra Adan'ın programında konuşan ünlü şarkıcı "Artık ölmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ortaç,"Yıllardır 'ağabey-abla’ dediğim insanlar bana hakaret ediyor” dedi.

Ortaç konuşmasında "Ben ‘Koskoca Serdar Ortaç’ lafını da beğenmiyorum" derken Ortaç konuşmasına "Bu devirde kimse sultan değil. Herkes düşmemi mi bekliyordu?" diye ekledi.

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