Gangsterlerin çaldığı 240 yıllık İngiliz tablosu 54 yıl sonra bulundu

John Opie'nin 40 inç x 50 inç (102 cm x 127 cm) boyutundaki tablosu - "Okul Öğretmeni" başlıklı - Londra'daki Tate Britain sanat galerisinde bulunan benzer bir eserin kardeş tablosu olarak değerlendirilen tablo bulundu.

Yetkililer, parçanın eski bir New Jersey milletvekilinin yardımıyla çalındığına, daha sonra güney Utah şehri St. George'a ulaşmadan önce yıllar boyunca organize suç üyeleri arasında aktarıldığına inanıyor. FBI, Utah'lı bir adamın 1989 yılında Florida'da Gambino ailesiyle bağlantılı hüküm giymiş bir gangster olan Joseph Covello Sr.'den bir ev satın aldığını ve tablonun da satışa dahil edildiğini söyledi.

FBI, alıcı 2020 yılında öldüğünde, mülkünü tasfiye etmek isteyen bir Utah muhasebe firmasının tablo için değerleme talebinde bulunduğunu ve bunun muhtemelen çalıntı parça olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Tarihi yaklaşık 1784 yılına ait olan tablo, kimin sahibi olduğu belirleninceye kadar kurum tarafından muhafaza edildi ​​ve 11 Ocak'ta tablonun asıl sahibi Dr. Earl'ün oğlu, Newarklı Dr. Francis Wood (96)'ya iade edildi. FBI, onu 1930'larda satın alan Wood'un olduğunu söyledi.

Dava üzerinde çalışan FBI Özel Ajanı Gary France, "Bu sanat eserinin ne büyük bir geçmişi var. İlk boyandığında tüm Birleşik Krallık'ı dolaştı ve Birleşik Krallık'ta pek çok aileye ait oldu. Daha sonra yurt dışına Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Büyük Buhran sırasında satıldı ve ardından mafya tarafından çalındı ​​ve FBI tarafından kurtarıldı. onlarca yıl sonra. Oldukça şaşırtıcı.” dedi.

Connecticut'taki New Haven'daki Yale İngiliz Sanatı Merkezi'nin resim küratörü Lucinda Lax, Cornwall bölgesinden gelen Opie'nin, zamanının en önemli İngiliz tarih ve portre ressamlarından biri olduğunu söyledi. Tabloları Sotheby's ve Christie's gibi büyük müzayede evlerinde satıldı; bunlardan biri 2007'de neredeyse 1 milyon dolara satın alındı.

Lax, "Bu çok ilgi çekici bir tablo. Bu, gündelik hayattan alınmış bir konu ve o bunu çok doğrudan ve anlaşılır bir şekilde resmediyor. Bunu yapay olarak yükseltmiyor.” ifadeleriyle tabloyu değerlendirdi.

FBI AÇIKLAMA YAPTI

FBI'a göre tablo, 1999'da ölen eski New Jersey eyaleti Senatörü Anthony Imperiale'nin talimatıyla çalışan üç adam tarafından Earl Wood'un evinden alındı. Aynı zamanda Newark belediye meclis üyesi olarak da görev yapan siyasi ateşli bir isim olan Imperiale, 1960'larda suçla mücadelenin sözcüsü olarak ulusal ilgi odağındaydı. Ayrıca 1967 yazında Newark'taki ayaklanmalar sırasında Siyah protestocuları İtalyan mahallelerinden uzak tutmak için yurttaş devriyeleri örgütleyerek bölücülük yapıyordu.

Yetkililer, hırsızların Temmuz 1969'da bir madeni para koleksiyonunu çalmak amacıyla eve zorla girdiklerini, ancak hırsız alarmı nedeniyle önlendiklerini söylüyorlar. FBI, yerel polis ve Imperiale'nin hırsızlık girişimine müdahale ettiğini ve evin bekçisinin yasa koyucuya evdeki Opie tablosunun "paha biçilemez" olduğunu söylediğini söyledi.

FBI, adamların aynı ayın sonunda eve döndüğünü ve tabloyu çaldığını söyledi.

Hırsızlardan biri olan Gerald Festa daha sonra 1975'te bir suç ortağının yargılandığı davada hırsızlığı itiraf etti ve üçlünün Imperiale altında hareket ettiğini söyledi. FBI, Festa, hırsızların hırsızlıktan önce Imperiale'yi ziyaret ettiklerini ve yasa koyucu tarafından tabloyu Wood'un evinde nerede bulacaklarının söylendiğini söyledi. Festa ayrıca tablonun Imperiale'de olduğunu da ifade etti.