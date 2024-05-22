Garajda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA
Garajda çıkan yangın korkuttu

Erzincan'da araç garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evlere etki etmeden söndürüldü.

Erzincan’ın merkez İnönü Mahallesi’nde, öğle saatlerinde bir binanın girişindeki garajda yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklanan kısa devre sonucu başlayan yangın, kısa sürede garajı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin evlere sıçramasını önledi ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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