Garanti Bankası taşıt kredilerinde yeni dönem geçti

Garanti Bankası taşıt kredisi süreçlerini tamamen dijitale çeviriyor. Hizmetleri kolaylaştırma hedefiyle Bayiden Anında Kredi sisteminde taşıt kredisi başvurusu gerçekleştiren bireysel müşteriler, dijital belge onayıyla gerçekleştirecek. Böylece mobil üzerinde kredi işlemleri tamamlanacak, dijital belge onayı sürüce hızlanacak.

HEDEF İŞLEMLERİ HIZLANDIRMAK

Ürünlerde, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına göre yenilediklerini belirten Garanti Bankası BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, Bayiden Anında Kredi servisiyle kredi dökümanlarının mobildeni imzalama özelliğini devreye aldıklarını söyledi. Müşterilere mobil uygulamayla onay vererek, maksimum 30 dakikada para transferi dahil kredi kullanabileceklerini ifade eden Süzer, 600 bin aden A4 kağıt tasarruf edileceğini kaydetti.