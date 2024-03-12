Garanti BBVA Portföy'de üst düzey atama

Kaynak: Haber Merkezi
Garanti BBVA Portföy'de üst düzey atama
Garanti BBVA Portföy’ün yeni Genel Müdürü Hülya Türkmen Keçecioğlu oldu. Keçecioğlu, Garanti BBVA bünyesindeki çalışmalarını Garanti BBVA Portföyde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak sürdürecek.

Türkiye’nin ilk portföy yönetim şirketi olan Garanti BBVA Portföy’ün yeni Genel Müdürü, 24 yıldır Garanti BBVA bünyesinde farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu oldu. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra 2000 yılında Garanti BBVA’da kariyerine başlayan Hülya Türkmen Keçecioğlu, Banka bünyesinde satış, pazarlama, IT, müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden MBA derecesine sahip olan deneyimli bankacı, Garanti BBVA bünyesindeki çalışmalarını Garanti BBVA Portföyde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak sürdürecek.

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