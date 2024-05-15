Garanti BBVA satılıyor iddiasına bankadan resmi açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Garanti BBVA satılıyor iddiasına bankadan resmi açıklama geldi
Garanti BBVA satılıyor iddiasıyla ilgili bankadan resmi açıklama geldi.

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamada "BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağı" yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifadelerine yer verildi.

Bankadan Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamının BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır” sözlerine yer verildi.

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