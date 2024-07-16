Gareth Southgate istifa etti

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Gareth Southgate istifa etti

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate istifa ettiğini açıkladı.

EURO 2024'te final maçında İspanya'ya yenilerek ikinci olan İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Gareth Southgate istifa ettiğini açıkladı.

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, üst üste iki Avrupa Şampiyonası'nda da finalde yenilerek ikinci oldu.

53 yaşındaki Gareth Southgate "Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek hayatımın en büyük onuruydu. Bu benim için her şey demekti ve her şeyimi verdim. Ama artık değişimin ve yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi" dedi.

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