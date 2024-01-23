Garip kuşun yuvasını Allah yapar atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Garip kuşun yuvasını Allah yapar atasözünün anlamı nedir?
Garip kuşun yuvasını Allah yapar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Garip kuşun yuvasını Allah yapar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Allah inancı olan kişiler zaman zaman maddi sıkıntılar içerisine girse de bunun bir imtihan olduğunu düşünür ve mutlaka Allah'ın yardımcı olacağını düşünerek bu sıkıntılı durumdan çıkacağına inanır.

Kişiler kendilerine Allah tarafından bir yardım gönderileceğini ve bağışlanmanın bu yolla olacağını düşünür. Bu yardımdan sonra inançlı kişiler sıkıntılı durumdan kurtulmuş olur.

GARİP KUŞUN YUVASINI ALLAH YAPAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Gönlünü ferah tut bir bakarsın her şey yerli yerine koyulmuş, garip kuşun yuvasına Allah yardım eder."

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