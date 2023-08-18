Garry Rodrigues Ankaragücü'nde

Ankaragücü'nün Garry Rodrigues'le anlaştığı öğrenildi.
Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan "Geliyor" mesajı taraftarları heyecanlandırdı.
Ardından özel uçakla Ankara'ya yola çıkan Rodrigues'in "Ankaragücü geliyorum, orada görüşürüz" mesajına yer verildi.
Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü ile 2 yıllık anlaştığı belirtildi.
Rodrigues, Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamış, geçen sezon da Olympiakos'ta 29 maçta 3 gol atmıştı.