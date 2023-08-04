Garry Rodrigues Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig’de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ANKARAGÜCÜ TALİP OLDU

Sports Digitale'in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Olimpiakos forması giyen Garry Rodrigues’i kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı.

SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRMASI BEKLENİYOR

Başkent ekibi tecrübeli futbolcuyu renklerine bağlamak için Rodrigues'in kulübüyle olan sözleşmesini sonlandırmasını bekliyor.

PERFORMANSI

Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla 87 maçta maça çıkan 32 yaşındaki sol kanat bu maçlarda 17 gol 19 asist kaydetti.