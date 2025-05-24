Gassal 3. sezonu gelecek mi?

Kara komediyle dramı bir araya getiren dizinin merakla beklenen yeni sezonunun galası, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Galada konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin yayınlandığı ilk günden bu yana hikayesiyle, diyaloglarıyla, müzikleriyle, hatta tanıtım çalışmalarıyla çokça adından söz ettirdiğini belirterek, "Dizi, izleyiciler tarafından çok sevildi ve bunun neticesinde izlenme rekorları kırdı. Eğer Türkiye'de dizi sektöründe kült diziler listesi diye bir liste oluşturulacaksa, Gassal dizisi mutlaka bu listedeki yerini aldı." dedi.

Sobacı, izleyicilerin 2. sezonu merakla beklediğini ve bu anlamda bir an önce yeni sezonun yayınlanması adına birçok talep geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu talepleri karşılamak adına, zaman dilimini kısa tutarak ikinci sezonu seyircilerimizle buluşturmak istedik. Bu gala vesilesiyle Gassal dizisi bağlamında birkaç hususun altını çizmek isterim. Bildiğiniz gibi özellikle dijital platformlarda, eğer şiddet, cinsellik, küfür ve argo içermiyorsa yapımların izlenmeyeceğine bir algı oluşturulmak isteniyor. Belki de Gassal'ın en önemli özelliği ve en büyük başarısı da burada. Gassal dizisi tam da bu ezberleri bozdu, tabuları yıktı ve bu algı oluşturma çabalarını boşa düşürdü. Bu diziyle gördük ki, iyiyi ve güzeli hatırlatan, hayatın içinden olan, ahlaki ve kültürel değerlere zarar vermeyen, onları erozyona uğratmayan, diziler de izleyiciler tarafından sahiplenebiliyormuş."

"MACERAMIZ AYNEN DEVAM EDİYOR"

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, Gassal'ın ikinci sezonunun da çok güzel olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyız. Maceramız aynen devam ediyor. Yeni heyecanlar, yeni isimlerle devam edeceğiz. Hande katıldı bu sene aramıza Baki'nin hayatına dokundu. Bakalım neler bekliyor bizi?" diye konuştu.

Oyuncu Hande Soral da böyle bir diziye dahil olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok keyifli bir set sürecimiz vardı. Çok güzel yazılmış bir senaryomuz vardı. Herkesten daha çok heyecanlıyım. Ben de sizin Nihan'la tanışmanızı bekliyorum. Umarım ikinci sezonu da, birinci sezon kadar seversiniz." ifadelerini kullandı.

Karakterine hazırlanırken kadın bir gassalla çalışma yaptığını anlatan Soral, "Çok şanslıydım, daha önce birinci sezonu çekilmiş bir dizi ve Ahmet duruma çok hakimdi. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Onun dışında çok güzel bir ekiple ikinci sezonu çektik." dedi.

DİZİNİN 3. SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan ise dizinin "Nihan" karakteriyle çok daha iyi olduğunu ve planladıkları hikayeyi başarabildiklerini belirterek, "Umarım seyirci de sever, herkes kendinden bir parça bulur." açıklamasını yaptı.

Karaarslan, dizide seyircilerin hem ağlayacağı hem de güleceği yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Benim ölüme, hayata bakış açım biraz bu aslında. Ama ilk sezona göre içinde biraz daha es verebileceğimiz yerler var. Özellikle ilk sezonun finalinden sonra 'bu kadar da insafsız olunmaz' tepkileri gelmişti. Burada 3. sezona kadar biraz daha rahat bekleyebilecekleri bir finalimiz olduğunu söyleyebilirim. 3. sezonumuz da gelecek, hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda çekime geçeceğiz."

Galada ayrıca dizinin müziklerine katkı sunan Bayhan da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Böylesine başarılı ve muhteşem bir işte bulunmak benim için çok büyük bir şans ve büyük mutluluk. Çok keyifle çalıştık." dedi.

Oyuncu Kenan Çoban ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Galaya ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, dizinin oyuncuları, yapım ekibi, sektörün önde gelen isimleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İkinci sezondan üç bölümün izlemesinin gerçekleştiği gecede, Bayhan ve orkestrası "Yol Arkadaşım", "Salını Salını" ve "Rüzgar" isimli şarkıları seslendirdi.

Dizi, ilk sezonunda "ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşinden giden Baki'nin, geçmişin gölgeleri hala peşindeyken kasabaya gelen gizemli bir kadın gassalin hayatına beklenmedik şekilde dokunmasını konu alıyor.

Başrollerini Ahmet Kural ve bu sezon diziye kadın gassal rolüyle katılan Hande Soral'ın paylaştığı diziyi, ilk sezonda olduğu gibi Sümeyye Karaarslan kaleme aldı ve Selçuk Aydemir yönetti.

Gassal'ın ikinci sezonunda, ilk sezondan Demir Karahan, Mehmet Güzel, Ferhan Vural, Eren Balkan, Mertcan Ertürk gibi başarılı isimler rollerine devam ederken, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Zerrin Sümer, Serhat Kılıç, Kenan Çoban ve Ceren Soylu gibi usta oyuncular ile Bayhan kadroya dahil oldu.